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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия имеет план Б на случай поражения — Данилов

Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Россия не может победить Украину военным путем, поэтому у нее есть план В — через внутреннюю дестабилизацию попытаться пошатнуть нашу страну.

Такое заявление в интервью Радио Свобода сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его мнению, дестабилизировать Украину РФ пытается с помощью медиаколлаборантов, которых со временем становится все больше.

– Но мы здесь будем бдительными и не допустим к событиям, на которые рассчитывает Российская Федерация путем тех медиаколлаборантов, которых мы в последнее время фиксируем все больше и больше, которые приехали из Луганска в свое время, там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах. К сожалению, не на территории нашей страны. Но тем не менее выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют, – сказал Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что если бы Иран не поддерживал Россию, и не предоставлял оккупантам ударных беспилотников, то российская армия точно уже выдохлась бы и у Путина не было бы возможностей проводить такие боевые действия, которые они проводят сейчас.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, комментируя атаки беспилотников на Кремль, заявил, что население РФ, в частности Москвы, где было принято решение о нападении на Украину, “должно пострадать”, чтобы россияне почувствовали, что такое война.

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агенти Кремля, Война в Украине, Алексей Данилов, Російська агресія
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