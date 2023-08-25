Росіяни мають відчути, що таке війна: Данілов про атаки БпЛА на Москву

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що населення РФ, зокрема Москви, де було ухвалено рішення про напад на Україну, “має постраждати”, щоб росіяни відчули, що таке насправді війна.

Данілов зазначив, що поки українські діти, жінки та літні люди постійно сидять в укриттях через ворожі атаки, росіяни не мають спокійно почуватися у своїх будинках у Москві, де було ухвалено рішення про початок повномасштабного вторгнення.

– Це ж про справедливість, до речі. Війна – це завжди про справедливість. І Господь усе розставить на свої місця. І не лише наші діти повинні страждати, люди повинні страждати. Нехай вони постраждають так само, побачать, що таке війна, – сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що війна прийшла в Росію після 24 лютого 2022 року, тоді ж коли Путін дав наказ напасти на Україну.

– Має бути потужніший тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які сьогодні відбуваються на території України. Війна прийде до Росії. І цю війну вони самі туди покликали, – зауважив Данілов.

Нагадаємо, 23 серпня, в Москві та Підмосков’ї пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомили про “атаку безпілотників”.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, безпілотник влучив в одну з будівель Москва-Сіті, “яка будується”. А ще один дрон нібито був збитий російською ППО “в Можайському районі Московської області”.

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