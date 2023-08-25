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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія має план Б на випадок поразки – Данілов

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Росія не може перемогти Україну військовим шляхом, тому у неї є план В – через внутрішню дестабілізацію спробувати розхитати нашу країну. 

Таку заяву в інтерв’ю Радіо Свобода зробив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

На його думку, дестабілізувати Україну РФ намагається за допомогою медіаколаборантів, яких з часом стає дедалі більше.

– Але ми тут будемо пильними й не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація шляхом тих медіаколаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо дедалі більше, які приїхали з Луганська свого часу, там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах. На жаль, не на території нашої країни. Але, хоч там як, видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують, – сказав Данілов. 

Також секретар РНБО зазначив, що якби Іран не підтримував Росію, й не надавав окупантам ударних безпілотників, то російська армія  точно вже видихнулася б і у Путіна не було спроможностей проводити такі бойові дії, які вони проводять зараз.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України, коментуючи атаки безпілотників на Кремль, заявив, що населення РФ, зокрема Москви, де було ухвалено рішення про напад на Україну, “має постраждати”, щоб росіяни відчули, що таке  війна.

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агенти Кремля, Війна в Україні, Олексій Данілов, Російська агресія
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