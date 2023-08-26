Марта Бондаренко, редактор ленты
В составе ВМС Украины впервые появилась бригада морских беспилотников
В составе Военно-морских сил ВСУ создали отдельную бригаду, предназначенную для оперативного использования морских ударных дронов.
Она называется 385 отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ.
Во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости бригада получила боевое знамя.
Ранее о существовании такого подразделения в составе флота публично не объявляли.
Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что морские дроны являются достаточно эффективным оружием, несмотря на то что россиянам удается уничтожать от 60% до 70% украинских беспилотников.
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Источник: Офис президента
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