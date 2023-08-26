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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У складі ВМС України вперше з’явилася бригада морських безпілотників

морський дрон
Фото: Getty Images

У складі Військово-морських сил ЗСУ створили окрему бригаду, призначену для оперативного використання морських ударних дронів.

Вона називається 385 окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.

Під час урочистих заходів до Дня Незалежності бригада отримала бойовий прапор від президента Володимира Зеленського.

Раніше про існування такого підрозділу у складі флоту публічно не оголошували.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що морські дрони є досить ефективною зброєю попри те, що росіянам вдається знищувати від 60% до 70% українських безпілотників.

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Джерело: Офіс президента
Безпілотники, ВМС України, Дрони
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