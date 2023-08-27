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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства — Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы украинцы могли пережить эту зиму.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ведущей, планирует ли государство возвращать в собственность энергообъекты, которые стали частными.

– Украина думает об одном – пройти зиму. Несмотря на то, какое у тебя положение. Потому что это не может быть внутренним взрывом, который ослабит нас на фронте. Потому что люди в окопах, а их женщины не знают что делать, потому что света нет, тепла нет, воды нет и военный должен сконцентрироваться на поле боя. И этот расфокус благодаря каким-то бизнесменам, если веет есть я должен его уничтожить. Не бизнесмена, а расфокус, – сказал президент.

Зеленский отметил, что в период военного положения страна имеет право зайти на предприятие и взять его под свой контроль.

– При всем уважении к частной собственности. Это никакая не революция, это требование военного времени. Я даже не говорю, что по закону можем, но по сути должны, – добавил глава государства.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что РФ в этом году будет пытаться атаковать энергетический комплекс Украины, однако государство уже подготовлено к подобным вызовам.

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Отключение электроэнергии, Война в Украине, Владимир Зеленский, Енергоресурси, зима, Російська агресія
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