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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Набагато краще, ніж минулого року: Данілов відповів, чи готова Україна до захисту енергетики взимку

Набагато краще, ніж минулого року: Данілов відповів, чи готова Україна до захисту енергетики взимку
Фото: Depositphotos

Незабаром відбудеться засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої обговорять енергетичну безпеку України під час опалювального сезону 2023-2024.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам. Він стверджує, що нині перебуває на контролі питання енергобезпеки, якому приділять увагу під час сотого засідання Ставки.

Секретар РНБО поділився, чи готова Україна до зими, а також відповів, наскільки зараз захищені об’єкти енергетики. На його думку, РФ цьогоріч намагатиметься атакувати енергетичний комплекс України, проте держава вже підготовлена до подібних викликів.

– Ми готові зараз набагато краще, ніж були захищені на лютий 2022 року. Енергетики мають вже досвід, як зробити цю складну роботу, – стверджує Данілов.

Він звернув увагу, що захистити велику територію повністю захисними спорудами – це непросте завдання. Водночас Україна займається питаннями для максимального збільшення кількості систем протиповітряної оборони.

Данілов зазначив, що Україна не може стверджувати, що може захистити всі об’єкти, однак оборона стане набагато кращою, ніж минулого року.

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Джерело: Українське радіо

Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Електрика, Енергетика, Олексій Данілов, РНБО
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