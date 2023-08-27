Не расстрел и не сталинизм: Зеленский предложил приравнять коррупцию в войну к госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде приравнять коррупцию в военное время к государственной измене, соответствующий законопроект будет направлен на ближайшей неделе.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

— Если есть какие-то доказательства — беспощадно наказывать, сажать. Приговором должен быть суд, приговором не может быть улица. Иначе мы не будем ни в ЕС, ни в НАТО, никакой победы Украины не будет. Победа одна, приоритет победы — наша земля, но второй частью будет победа внутренняя над коррупцией.

Что касается приравнивания коррупции к госизмене на военное время, я думаю, что это будет очень серьезный инструмент, чтобы даже не думали. Но это не расстрел, это не сталинизм. Это если есть доказательства, человек должен быть за решеткой, — говорит глава государства.