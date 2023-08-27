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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Деякі енергетичні об’єкти повинні повернутися під контроль держави – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Деякі енергетичні об’єкти повинні повернутися під контроль держави аби українці могли пережити цю зиму. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ведучої, чи планує держава повертати у власніст енергообєкти, які стали приватними. 

– Україна думає про одне – пройти зиму. Не зважаючи на те, яке в тебе положення. Бо це не може бути внутрішнім вибухом, який послабить нас на фронті. Тому, що люди в окопах, а їхні жінки не знають що робити, бо світла немає, тепла немає, води немає і військовий повинен сконцентруватися на полі бою. І цей розфокус завдяки якимось бізнесменам,  якщо віє є я повинен його знищити. Не бізнесмена а розфокус, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що у період воєнного стану країна має право зайти на підприємство та взяти його під свій контроль. 

–  При всій повазі до приватної власності. Це ніяка не революція, це вимога воєнного часу. Я навіть не говорю, що по закону можемо, але по суті повинні, – додав глава держави.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що РФ цьогоріч намагатиметься атакувати енергетичний комплекс України, проте держава вже підготовлена до подібних викликів.

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Відключення електроенергії, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Енергоресурси, зима, Російська агресія
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