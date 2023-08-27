Деякі енергетичні об’єкти повинні повернутися під контроль держави – Зеленський

Деякі енергетичні об’єкти повинні повернутися під контроль держави аби українці могли пережити цю зиму.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ведучої, чи планує держава повертати у власніст енергообєкти, які стали приватними.

– Україна думає про одне – пройти зиму. Не зважаючи на те, яке в тебе положення. Бо це не може бути внутрішнім вибухом, який послабить нас на фронті. Тому, що люди в окопах, а їхні жінки не знають що робити, бо світла немає, тепла немає, води немає і військовий повинен сконцентруватися на полі бою. І цей розфокус завдяки якимось бізнесменам, якщо віє є я повинен його знищити. Не бізнесмена а розфокус, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що у період воєнного стану країна має право зайти на підприємство та взяти його під свій контроль.

– При всій повазі до приватної власності. Це ніяка не революція, це вимога воєнного часу. Я навіть не говорю, що по закону можемо, але по суті повинні, – додав глава держави.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що РФ цьогоріч намагатиметься атакувати енергетичний комплекс України, проте держава вже підготовлена до подібних викликів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.