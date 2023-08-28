На границе РФ есть полоса препятствий, но 35-40% украинских дронов все же достигают цели – The Economist

Чтобы противостоять украинским атакам, Россия разработала сплошную полосу радиоэлектронных помех шириной в 60 км на границе с Украиной. В то же время 35-40% беспилотников все же долетают до своей цели.

Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что широкие возможности РФ в сфере ПВО и радиоэлектронной борьбы означают, что любая украинская атака требует тщательного планирования. Украинцы разработали алгоритмы, которые, похоже, работают.

Так, операторы начинают свои атаки рано утром, когда концентрация россиян может снижаться. Они осуществляют их таким образом, чтобы постоянно держать вражескую систему ПВО в напряжении.

Издание указывает, что украинцы собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны россиян. Однако РФ не может заблокировать всю свою огромную территорию.

— Если вам удалось преодолеть 60 км станций глушения на границе, вы в российской глубинке – и игра началась, — говорит источник издания.

Так, около 35-40% украинских дронов достигнут цели.

The Economist пишет, что кампания по использованию беспилотников Украиной сейчас активизируется по нескольким причинам. Так, удары по Москве имеют психологическое воздействие, приближая рядовых россиян к реальности войны.

Украинские военные инсайдеры также говорят, что большинство их операций непосредственно поддерживают контрнаступление, которое длится уже три месяца.

— Беспилотники нацеливаются на склады горючего, логистику, склады боеприпасов и маршруты доставки. Операции могут осуществляться по запросу командующих бригад, которые могут знать, где находятся те или иные военные объекты россиян, но не могут “дотянуться” до них, — сообщил источник в украинской разведке.

Ранее в ВМС Украины создали отдельную бригаду, предназначенную для оперативного использования морских ударных дронов.

Источник : Economist

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