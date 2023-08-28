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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На кордоні РФ є смуга перешкод, але 35-40% українських дронів все ж досягають цілі – The Economist

На кордоні РФ є смуга перешкод, але 35-40% українських дронів все ж досягають цілі – The Economist
Фото: Getty Images

Щоб протистояти українським атакам, Росія розробила суцільну смугу радіоелектронних перешкод завширшки в 60 км на кордоні з Україною. Водночас 35-40% безпілотників все ж долітають до своєї цілі.

Про це пише The Economist.

Зазначено, що широкі можливості РФ у сфері ППО та радіоелектронної боротьби означають – будь-яка українська атака вимагає ретельного планування. Українці розробили алгоритми, які, схоже, працюють.

Так, оператори починають свої атаки рано вранці, коли концентрація росіян може знижуватися. Вони здійснюють їх так, щоби постійно тримати ворожу систему ППО у напрузі.

Видання вказує, що українці збирають розвіддані (часто від західних партнерів) про радари, засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони росіян. Однак РФ не може заблокувати всю свою величезну територію.

– Якщо вам вдалося подолати 60 км станцій глушіння на кордоні, ви в російській глибинці – і гра розпочалася, – каже джерело видання.

Так, близько 35-40% українських дронів досягють цілі.

The Economist пише, що кампанія з використання безпілотників Україною зараз активізується з кількох причин. Так, удари по Москві мають психологічний вплив, наближаючи пересічних росіян до реальності війни.

Українські військові інсайдери також кажуть, що більшість їхніх операцій безпосередньо підтримують контрнаступ, який триває вже три місяці.

– Безпілотники націлюються на склади пального, логістику, склади боєприпасів і маршрути доставки. Операції можуть здійснюватися на запит командувачів бригад, які можуть знати, де розташовані ті чи інші військові об’єкти росіян, але не можуть “дотягнутися” до них, – повідомило джерело в українській розвідці.

Раніше у ВМС України створили окрему бригаду, призначену для оперативного використання морських ударних дронів.

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Джерело: The Economist
Війна в Україні, Дрони
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