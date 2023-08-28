Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Де дивитися бій Усик — Дюбуа
Терміново
Поранених повезли в Сімферополь: у Криму завдано удар по 126 гвардійській бригаді РФ
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Подвоїть пропускну здатність свого порту. Румунія допоможе Україні експортувати зерно – FT

Порт Констанца Румунія
Фото: Depositphotos

Румунія подвоїть пропускну здатність свого головного чорноморського порту і дунайських судноплавних шляхів протягом двох місяців, щоб допомогти Україні транспортувати зерно.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Марчел Чолаку в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, план буде реалізований незалежно від російських атак на українські порти на іншому березі Дунаю на кордоні з Румунією.

– Україна матиме близько 40 млн тонн зерна на експорт у 2023 році. Щоб досягти цього, ми збільшили пропускну спроможність порту Констанца та шляхів, що ведуть до порту, – зазначив Чолаку.

Також Румунія робить інвестиції в ще один експортний маршрут – Сулинський канал (з’єднує Дунай та Чорне море).

Незважаючи на неодноразові напади Росії на українські зернові елеватори в портах Ізмаїл і Рені на річці Дунай, Чолаку сказав, що існують “рішення” – наприклад, дозвіл на нічний транзит суден з жовтня і збільшення вантажопотоку до мінімум 14 суден на добу. Подвоєння розміру барж також “означає, що Україні не доведеться так часто використовувати зернові склади”.

Окрім того, Бухарест відкриє більше автомобільних пунктів перетину кордону та покращить свою залізничну інфраструктуру на станціях, що межують з Україною, щоб прискорити перевалку вантажів.

Раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Чорноморська зернова ініціатива, про вихід з якої Росія заявила 17 липня, має бути відновлена негайно.

Читайте також
Обговорюватимуть зернову угоду. Ердоган хоче зустрітися з Путіним в РФ – ЗМІ
Подвоїть пропускну здатність свого порту. Румунія допоможе Україні експортувати зерно – FT

Джерело: Financial Times
Війна в Україні, Зерно, Росія, Румунія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Резніков відповів, коли Україна зможе застосовувати F-16
Резніков
У Криму пролунали вибухи, окупанти кажуть про збиття двох безпілотників
Вибух
РФ скасувала навчання Захід-2023: у розвідці Британії назвали причини
російські російський військовий
Наводила російські Гради та дрони. На Херсонщині затримали агентку Кремля
Подвоїть пропускну здатність свого порту. Румунія допоможе Україні експортувати зерно – FT
Окупантам спекотно: неподалік Мелітополя та Якимівки лунали вибухи
Вибух
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
Подвоїть пропускну здатність свого порту. Румунія допоможе Україні експортувати зерно – FT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Подвоїть пропускну здатність свого порту. Румунія допоможе Україні експортувати зерно – FT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Подвоїть пропускну здатність свого порту. Румунія допоможе Україні експортувати зерно – FT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Подвоїть пропускну здатність свого порту. Румунія допоможе Україні експортувати зерно – FT
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь