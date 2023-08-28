Подвоїть пропускну здатність свого порту. Румунія допоможе Україні експортувати зерно – FT

Румунія подвоїть пропускну здатність свого головного чорноморського порту і дунайських судноплавних шляхів протягом двох місяців, щоб допомогти Україні транспортувати зерно.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Марчел Чолаку в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, план буде реалізований незалежно від російських атак на українські порти на іншому березі Дунаю на кордоні з Румунією.

– Україна матиме близько 40 млн тонн зерна на експорт у 2023 році. Щоб досягти цього, ми збільшили пропускну спроможність порту Констанца та шляхів, що ведуть до порту, – зазначив Чолаку.

Також Румунія робить інвестиції в ще один експортний маршрут – Сулинський канал (з’єднує Дунай та Чорне море).

Незважаючи на неодноразові напади Росії на українські зернові елеватори в портах Ізмаїл і Рені на річці Дунай, Чолаку сказав, що існують “рішення” – наприклад, дозвіл на нічний транзит суден з жовтня і збільшення вантажопотоку до мінімум 14 суден на добу. Подвоєння розміру барж також “означає, що Україні не доведеться так часто використовувати зернові склади”.

Окрім того, Бухарест відкриє більше автомобільних пунктів перетину кордону та покращить свою залізничну інфраструктуру на станціях, що межують з Україною, щоб прискорити перевалку вантажів.

Раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Чорноморська зернова ініціатива, про вихід з якої Росія заявила 17 липня, має бути відновлена негайно.

Джерело : Financial Times

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