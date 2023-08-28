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Юлия Соколова, редактор ленты

Сотни до конца года: в ГУР рассказали, сколько Шахедов РФ планирует собрать на своей территории

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Россия пытается наладить на своей территории производство беспилотников, в частности дронов-камикадзе Шахед (Shahed). После последних атак на Украину в этих БпЛА обнаружили элементы, указывающие на то, что финальный этап сборки Shahed уже происходит в РФ.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

– После последних атак Шахедов мы обнаружили в них элементы, указывающие на то, что финальный этап сборки этих БпЛА происходит уже на территории России. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах, – отметил он в комментарии изданию РБК-Украина.

Украинская разведка знает о планах врага по наращиванию производства Шахедов в РФ.

Скибицкий также обратил внимание на заявления в ходе одной из российских военных выставок, “что Москва хочет освоить примерно 60 БпЛА разных модификаций к 2030 году”.

Согласно предварительным данным ГУР, оккупанты планируют изготовить 1,3 тыс. единиц Шахедов (так называемых дронов Герань-2) во втором полугодии 2023 года. Враг собирается использовать как иностранные комплектующие, так и собственного производства.

Как подчеркнул Скибицкий, в реальности Россия сегодня не способна производить такое количество беспилотников.

Украинская разведка сейчас собирает данные о мощности организованного в РФ производства, местах сборки дронов, о предприятиях на российской территории, участвующих в поставке деталей для БпЛА.

Как объяснил Скибицкий, на планы агрессора может повлиять эффективность западных санкций, а также “кинетическое действие” на объекты, задействованные в производстве Шахедов в РФ.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на утечку документов информировало, что Россия с помощью Ирана хочет изготовить около 6 тыс. ударных дронов к середине 2025 года.

Производство организуют на заводе в специальной экономической зоне Алабуга (Татарстан). План оккупантов предусматривает три этапа, на втором из которых в РФ хотят наладить собственное производство корпусов Shahed, а электронику и двигатели завозить из Ирана. Этот этап включает период до конца 2023 года.

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Х-555

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Дрони, Разведка, Російська агресія
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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