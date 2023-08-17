Россия планирует с помощью Ирана изготовить около 6 тыс. ударных беспилотников к середине 2025 года. Агрессор может использовать их для бомбардировки украинских городов.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на утечку документов.

Журналисты получили доказательства сотрудничества РФ и Ирана в изготовлении беспилотников, которое официальный Тегеран пытался опровергнуть.

Производство дронов организуют на заводе в специальной экономической зоне Алабуга в российском Татарстане.

Отмечается, что в ноябре Россия заключила с Ираном соглашение, цель которого – создать 6 тыс. дронов, чтобы устранить хроническую нехватку БпЛА в армии РФ и на передовой.

Внутренние документы журналисты WP получили от одного из работников завода, “который виступает против вторжения Путина в Украину”. Они охватывают период с зимы 2022-го по весну 2023 года: это заводские чертежи, технические схемы, кадровые записи, меморандумы, предоставленные иранской стороне, и презентации, сделанные для представителей Минобороны РФ о состоянии проекта под кодовым названием Project Boat (Проект Лодка).

Ответственным за безопасность программы был назначен отставной сотрудник Федеральной службы безопасности РФ. Паспорта высококвалифицированных сотрудников завода изъяли, чтобы они не могли покинуть страну.

WP отмечает, что в переписке и других документах инженеры использовали кодированный язык: дроны называли “лодками”, их взрывчатку – “бамперами”, а Иран – “Ирландией” или “Беларусью”.

– В целом документы указывают на то, что, несмотря на задержки и производственный процесс, в значительной степени зависящий от электронных компонентов иностранного производства, Москва продвигалась к своей цели по производству варианта иранского ударного беспилотника Shahed-136, способного преодолевать более 1000 миль (свыше 1600 км. — Ред.), — пишет издание.

По информации WP, российские инженеры пытаются усовершенствовать устаревшие технологии Ирана, чтобы производить БпЛА в большем масштабе и с большим контролем качества. Они изучают возможности усовершенствования дрона Шахед, чтобы сделать его способным к групповым атакам, в которых БпЛА автономно координируют удар по цели.

Три этапа: что предусматривает план РФ

Сотрудничество между РФ и Ираном фактически происходит в формате “франшизы”. Тегеран согласился предоставить Москве проектную документацию на дроны Шахед, электронные компоненты для их производства и обучить российский персонал.

В одном из февральских документов стоимость некоторых аспектов проекта оценивается в 151 млрд рублей (свыше $2 млрд) по обменному курсу на тот момент.

Предусмотрены три этапа реализации:

1. На первом – Иран должен предоставить РФ дроны в разобранном виде, а собирать их планировали на заводе в экономической зоне Алабуга. Этот этап, по данным WP, должен был продолжаться с января по конец июня 2023 года. Планировалось собрать 600 дронов (около 100 в месяц).

2. На втором в России собирались наладить собственное производство корпусов Shahed, а электронику и двигатели получать из Ирана. Этот этап охватывает период с апреля по конец 2023 года. В планах агрессора – изготовить таким образом 1 332 дрона (170-180 в месяц).

3. Третий этап (январь 2024 – конец июля 2025-го) предусматривает минимальную помощь Ирана и производство более 4 тыс. дронов (226 в месяц), которые передадут армии РФ до сентября 2025 года. Завод должен самостоятельно производить беспилотники из материалов и комплектующих преимущественно российского происхождения.

Проблемы на производстве

Исследователи вашингтонского Института науки и международной безопасности, по просьбе WP проанализировавшие документы, подсчитали, что работы в Алабуге отстают от графика минимум на месяц.

Исследователи пришли к выводу, что российский завод собрал дроны, предоставленные Ираном, но самостоятельно изготовил корпуса, вероятно, не более 300 БпЛА. По их словам, с такими темпами РФ вряд ли уложится в установленный срок по выпуску 6 тыс. дронов.

Исследователи отметили, что производственный план “кажется выполнимым”, но есть “уязвимые места”. В первую очередь, речь идет о нехватке компонентов, необходимых для создания Shahed-136, ведь западные санкции нарушили доступ России к электронике иностранного производства.

Часть электроники РФ, вероятно, получила путем импорта в обход санкций. А некоторые компоненты оккупанты получают от российских и белорусских компаний. Китайская компания Metastar могла предоставить образец материала, используемого для изготовления крыльев дрона.

Однако до сих пор сохраняются проблемы с производством двигателей: как отмечает WP, в РФ отсутствует “мощная двигателестроительная промышленность”.

Shahed-136 оснащен переделанным немецким двигателем Limbach Flugmotoren L550E, который Иран незаконно получил два десятилетия тому назад.

– Чтобы выйти на финальную стадию проекта, Россия должна разработать собственный вариант двигателя, что инженеры описали во внутренних документах как свою самую сложную задачу, — пишет издание.

Согласно документам, РФ изо всех сил пыталась заполнить вакансии на заводе в Алабуге. Там должно было быть 810 работников в каждую из трех смен в течение дня.

По данным WP, агрессору не хватало специалистов в ключевых и очень сложных сферах разработки дронов.

Работники завода ездили в центры по производству дронов в Иране, чтобы набраться опыта. В состав делегаций входили руководители проектов и инженеры, а также студенты и рабочие. Для этих командировок привлекали мигрантов из стран Средней Азии, поскольку они частично понимали фарси.

Во время визита одной из групп в Тегеран в январе израильская внешняя разведывательная служба Моссад нанесла удар по оружейному заводу в иранском городе Исфахан, который считается центром производства беспилотников и ракет. Тогда россиянам запретили покидать отель из-за опасений, что Израиль может нанести удар по объектам, которые они планировали посетить.

К концу весны около 200 сотрудников завода РФ и 100 студентов прошли обучение на иранских объектах.

Чтобы удержать персонал и переманить кадры с других предприятий, на заводе в Алабуге предлагали более высокие, чем в среднем по РФ, зарплаты, иногда в десять раз.

Руководство завода также максимально усложняло увольнение, в том числе конфисковало паспорта.

Возникали и другие проблемы: около 25% дронов, отправленных из Ирана и доставленных самолетами Минобороны РФ, оказались поврежденными. И российским оккупантам не хватало опыта и запасных частей для ремонта неисправных беспилотников.

Источник : The Washington Post