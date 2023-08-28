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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Сотні до кінця року: в ГУР розповіли, скільки РФ планує зібрати Шахедів на своїй території

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Росія намагається налагодити на своїй території виробництво безпілотників, зокрема дронів-камікадзе Шахед (Shahed). Після останніх атак на Україну в цих БпЛА знайшли елементи, які вказують на те, що фінальний етап збирання Shahed уже відбувається в РФ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

– Після останніх атак Шахедів ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збирання цих БпЛА відбувається вже на території Росії. Про це, зокрема, свідчить збільшення кількості російських деталей у дронах, – зазначив він у коментарі виданню РБК-Україна.

Українська розвідка знає про плани ворога з нарощування виробництва Шахедів у РФ.

Скібіцький також звернув увагу на заяви під час однієї з російських військових виставок, “що Москва хоче освоїти приблизно 60 БпЛА різних модифікацій до 2030 року”.

Згідно з попередніми даними ГУР, окупанти планують виготовити 1,3 тис. одиниць Шахедів (так званих дронів Герань-2) у другому півріччі 2023 року. Ворог збирається використовувати як іноземні комплектовальні, так і власного виробництва.

Як наголосив Скібіцький, у реальності Росія сьогодні не спроможна виготовляти таку кількість безпілотників.

Наразі українська розвідка збирає дані про потужність організованого в РФ виробництва, місця збирання дронів, про підприємства на російській території, які беруть участь у поставці деталей для БпЛА.

Як пояснив Скібіцький, на плани агресора може вплинути ефективність західних санкцій, а також “кінетична дія” на об’єкти, задіяні у виробництві Шахедів у РФ.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на витік документів інформувало, що Росія за допомогою Ірану хоче виготовити близько 6 тис. ударних дронів до середини 2025 року.

Виробництво організовують на заводі у спеціальній економічній зоні Алабуга (Татарстан). План окупантів передбачає три етапі, на другому з яких у РФ хочуть налагодити власне виробництво корпусів Shahed, а електроніку та двигуни завозити з Ірану. Цей етап охоплює період до кінця 2023 року.

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Х-555

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Дрони, Розвідка, Російська агресія
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