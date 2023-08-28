У РФ осталось до 585 ракет, еще около 118 способна изготавливать ежемесячно — ГУР

По данным украинской разведки, РФ имеет еще примерно 585 ракет (без учета Х-22), способных преодолевать расстояние более 500 км, которыми она чаще всего атакует Украину, сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, если говорить о баллистических и крылатых ракетах Искандер — их примерно 270 единиц, Калибров осталось ориентировочно 140.

— Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, по нашим подсчетам, — около 100 ракет, — уточнил разведчик.

Также у россиян еще может остаться до 75 единиц Кинжалов, а вот ракеты Х-101 они экономят, потому что их запасы уже критически малы. В то же время, как отметил Скибицкий, последних они способны производить до 40 единиц ежемесячно, хотя на самом деле эти планы не выполняются.

— Прежде всего это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор — Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже Калибрами, которые мы успешно сбиваем, — объяснил он.

Несмотря на это, как сообщил представитель разведки, с весны РФ смогла нарастить производство ракет. Например, в августе она планирует выпустить около 118 ракет Кинжал, Искандер-М, Искандер-К, Калибр, Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

— Кроме шести Кинжалов, россияне в целом запланировали произвести в августе 30 баллистических ракет Искандер-М, 12 крылатых Искандер-К, 20 Калибров, около 40 Х-101. Также они совершенствуют крылатые ракеты Х-22, переработанные образцы имеют новый индекс — Х-32, — уточнил он.

Скибицкий говорит, что РФ может поставлять не более 10 таких модернизированных ракет ежемесячно, а реальное производство отстает от планов.

Из-за ограниченности запасов и производства определенных видов ракет Россия начинает применять новые подходы и тактические приемы, и, скорее всего, меняет методику выбора целей на территории Украины, подытожил разведчик.

Ночью 28 августа РФ нанесла удар по Украине шестью ракетами морского и воздушного базирования. Подразделения Сил противовоздушной обороны уничтожили четыре Калибра и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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