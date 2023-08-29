У Держспецзв’язку розповіли, скільки дронів щодня втрачає Україна на полі бою

У середньому за добу Сили оборони і безпеки України втрачають 40-45 розвідувальних дронів і українського, й іноземного виробництва.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив очільник Держспецзв’язку України Юрій Щиголь.

– Якщо говорити про розвідувальні дрони, то в середньому за добу наші Сили безпеки й оборони втрачають 40-45 дронів. Це і найпростіші – Mavic та Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва. Тому ними неможливо забезпечити такою кількістю одночасно, стільки не виробляють ані у світі, ані в Україні, – сказав він.

Щиголь каже, що російсько-українська війна змінила підхід до використання дронів, оскільки вони використовуються як для розвідки на коротких дистанціях, так і для коригування вогню зі знищенням техніки та живої сили противника.

Глава Держспецзв’язку зауважує, що на сьогодні в Україні спрощено чимало процедур, за якими українське військо закуповує, завозить та вводить в експлуатацію безпілотники. Станом на сьогодні законтрактовано понад 22 тис. дронів, приблизно 15 тис. уже передано до підрозділів ЗСУ.

– На сьогодні нами законтрактовано… із виділених 40 млрд гривень на 25 млрд укладено контракти. Близько 22 тис. дронів. Найближчими днями будуть перші контракти на великі партії FPV (First person view, вид від першої особи. – Ред.) дронів, які вже почали виробляти масово, – каже глава Держспецзв’язку.

Разом із тим, Юрій Щиголь каже, що українське військо може очікувати на “близько 180-200 тис. дронів за рік”.

Чиновник каже, що щодо таких безпілотників, як-от ударні дрони, то їхнє виробництво в Україні зросло у понад 100 разів за рік, а урядовий проєкт Армія дронів дав поштовх для розвитку технологій.

– Ми робимо сьогодні усе можливе, щоб переважати над противником на полі бою в ударних і розвідувальних дронах, – сказав він.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія паралельно теж виготовляє безпілотники, зокрема баражуючі боєприпаси Shahed. Розвідники кажуть, що останні атаки на Україну демонструють, що в збитих безпілотниках ворога були елементи, які вказують, що фінальний етап виробництва Shahed відбувається на російській території.

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