Це був сюрприз для всієї Росії: експерт про атаку БпЛА на Псков

Сьогоднішня атака БпЛА на летовище у Пскові показала, що на території Росії немає безпечних місць.

Таку заяву в ефірі національного телемарафону Єдині новини зробив військовий експерт Сергій Кузан.

За його словами, минулого року вже були атаки на Псковську область, і тоді було пошкоджено літаки і гелікоптери.

– Але такої масованої атаки саме БпЛА не було. Цей регіон вважався для росіян традиційно захищеним, – зазначив Кузан про сьогоднішню атаку.

Експерт розповів, що якщо прикордонні території Росії постійно були під ударами, то північ, зокрема, Псков, де розташоване основне летовище елітної десантно-штурмової частини, були більш захищеними. На його думку, атака безпілотників стала сюрпризом для всієї Росії.

Військовий експерт нагадав, що на цьому летовищі базується 104 гвардійський десантно-штурмовий полк, який брав участь у військових злочинах у Бучі.

– Саме на цей підрозділ покладалися функція вз захоплення півночі Київщини й для заходу в Київ. Тобто саме ці літаки Іл-76 у Гостомелі здійснювали висадку десанту. Але ця операція тоді повністю провалилася. Ці літаки діяли й у Криму в 2014 році, коли відбувалося десантування, – зауважив Кузан.

Йдеться про знищення чотирьох російських літаків, а знищення кожної одиниці такого літака – це удар по стратегічних силах РФ.

– Крім зафіксованих знищених чотирьох бортів, ще можна говорити, що частину техніки ушкоджено від пожеж та уламків, бо там цієї льотної техніки було дуже багато, – наголосив експерт.

За його словами, ця ніч показала, що 700 км по території Росії – “це радіус досяжності для таких безпілотників”, які були застосовані для удару по Псковщині.

Нагадаємо, у російських Telegram-каналах в ніч проти 30 серпня повідомили про масштабну пожежу і вибухи в районі аеропорту в Пскові.

Як повідомляють російські федеральні ЗМІ, було пошкоджено щонайменше чотири транспортні літаки Іл-76.

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