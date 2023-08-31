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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Херсонщине оккупанты похищают людей, а потом требуют выкуп – Соболевский

російські окупанти
Фото: Getty Images

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные задерживают местных жителей, а затем требуют у их семей выкуп за освобождение из плена.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в интервью Укринформу.

— Все больше видим сообщений, которые свидетельствуют, что для российских правоохранительных органов задержания на временно оккупированных территорий — это просто бизнес, — сказал Соболевский.

Заместитель председателя облсовета отметил, что российские военные ищут людей, в семьях которых есть деньги. Затем этого человека задерживают и придумывают, якобы он экстремист, сотрудничает со Службой безопасности Украины, или предоставляет информацию ВСУ.

— А потом россияне просто ждут, когда кто-то из родственников придет и фактически выкупит пленника, — добавил он.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские военные продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением.

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Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
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