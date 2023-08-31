На Херсонщині окупанти викрадають людей, а потім вимагають викуп – Соболевський
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові затримують місцевих жителів, а потім вимагають у їхніх родин викуп за звільнення з полону.
Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в інтерв’ю Укрінформу.
– Дедалі більше ми бачимо повідомлень, які свідчать, що для російських правоохоронних органів затримання на тимчасово окупованих територій — це просто бізнес, — сказав Соболевський.
Заступник голови облради зазначив, що російські військові шукають людей, у сім’ях яких є гроші. Потім цю людину затримують і вигадують нібито вона екстреміст, співпрацює зі Службою безпеки України, або надає інформацію ЗСУ.
– А потім росіяни просто чекають, коли хтось із родичів прийде і фактично викупить бранця, — додав він.
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські військові продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного населення.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв