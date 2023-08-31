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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Херсонщині окупанти викрадають людей, а потім вимагають викуп – Соболевський

російські окупанти
Фото: Getty Images

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові затримують місцевих жителів, а потім вимагають у їхніх родин викуп за звільнення з полону.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в інтерв’ю  Укрінформу.

– Дедалі більше ми бачимо повідомлень, які свідчать, що для російських правоохоронних органів затримання на тимчасово окупованих територій — це просто бізнес, — сказав Соболевський.

Заступник голови облради зазначив, що російські військові шукають людей, у сім’ях яких є гроші. Потім цю людину затримують і вигадують нібито вона екстреміст, співпрацює зі Службою безпеки України, або надає інформацію ЗСУ.

– А потім росіяни просто чекають, коли хтось із родичів прийде і фактично викупить бранця, — додав він.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські військові продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного населення.

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Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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