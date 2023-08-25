Оккупанты на Запорожье готовятся к “выборам”: голоса решили собирать заранее

В одном из временно захваченных населенных пунктов Запорожской области оккупационные власти готовятся к “выборам”, учитывая негативный опыт организации псевдореферендума.

По информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, “выборы” планируют провести в смешанном формате – с показательным голосованием на участках и обходом квартир и домов.

Обход домов для сбора голосов должен начаться раньше времени – с 30 августа (“выборы” запланированы на 10 сентября, – Ред.).

Кроме того, в Запорожскую область начали завозить людей из России и расселять их в брошенных домах местных жителей.

В Генштабе ВСУ уверены: это связано с подготовкой фальсификации голосования и создания нужной картинки для российских медиа.

Есть информация, что на местных давят относительно получения российских паспортов.

В частности, даже для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, интернет и мобильный телефон, от местных требуют наличия российского гражданства.

К тому же в регионе стало больше военнослужащих чеченской национальности.

Последние ведут себя агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местными.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.