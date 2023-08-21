У Токмаку окупанти відбирають майно та житло у цивільних – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях російські військові продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного населення.

Так, до населеного пункту Токмак Запорізької області прибув підрозділ противника з Республіки Бурятія. Військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях.

– У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання відбирають усе майно та житло під виглядом “конфіскації” та фізично знущаються з невдоволених місцевих мешканців, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Генічеську Херсонської області російські окупанти посилили репресії проти місцевих жителів. Російські військові погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта РФ громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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