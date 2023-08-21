Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Токмаку окупанти відбирають майно та житло у цивільних – Генштаб

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях російські військові продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного населення.

Так, до населеного пункту Токмак Запорізької області прибув підрозділ противника з Республіки Бурятія. Військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях. 

– У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання відбирають усе майно та житло під виглядом “конфіскації” та фізично знущаються з невдоволених місцевих мешканців, – йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що у Генічеську Херсонської області російські окупанти посилили репресії проти місцевих жителів. Російські військові погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта РФ громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Юсов: РФ може мобілізувати восени до 250 тис. осіб – це ймовірний сценарій
російські солдати

Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Греція навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський
Зеленський, прем'єр Греції
Дасть відсіч Су-34 та посилить полювання за ракетами: Черник про переваги F-16
У Токмаку окупанти відбирають майно та житло у цивільних – Генштаб
Наступна весна, не раніше: Грабський про терміни комплексного використання F-16
У Токмаку окупанти відбирають майно та житло у цивільних – Генштаб
F-16 будуть в України: Зеленський підбив підсумки візиту до Швеції, Нідерладів та Данії
Володимир Зеленський
У Бердянську було чути гучний вибух – що відомо
Вибух
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
У Токмаку окупанти відбирають майно та житло у цивільних – Генштаб
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
У Токмаку окупанти відбирають майно та житло у цивільних – Генштаб
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
У Токмаку окупанти відбирають майно та житло у цивільних – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь