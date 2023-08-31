Украинцы в очередной раз превосходят ожидания: Столтенберг о контрнаступлении

Генсек НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил продвижение Сил обороны Украины в ходе контрнаступательных действий.

— Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это означает, что они оттесняют россиян и способны прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности минные поля, поэтому сейчас еще важнее поддерживать их, — сказал он в интервью CNN.

По его словам, в ожесточенной борьбе на пути к победе украинская армия добивается успехов, которые “набирают обороты”.

Поэтому генсек военного блока отверг любую критику относительно якобы медленного продвижения ВСУ.

— Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания, и мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель, но они освободили Север, Киев, Восток, Харьков, территорию на Юге, Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов, — подчеркнул Столтенберг.

По его мнению, украинцы доказали свое мастерство в управлении системами ПВО, предоставленными союзниками по НАТО, так же, как беспилотниками и крылатыми ракетами большой дальности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : CNN

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