Взрывы в Крыму и контрнаступление на Запорожском направлении: 554-й день войны
Взрывы в Славянске: в некоторых районах пропал свет
В Славянске Донецкой области раздаются взрывы. В некоторых районах города пропал свет.
В Крыму вспыхнул пожар после взрывов
Во временно оккупированной Феодосии и поселке Приморский в аннексированном Россией Крыму прогремели взрывы.
Гауляйтеры в Крыму говорят, что в восточной части полуострова, где находится Феодосия, была сбита крылатая ракета.
Также в украинских Telegram-каналах публикуется фото, как утверждается, пожара после прилета в Феодосии.
На Таврическом направлении продолжается активная работа Сил обороны — Тарнавский
На Таврическом направлении продолжается активная работа. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 204 огневых задач.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.
По его данным, за последние сутки там потери врага составляют 238 человек (погибшие — 58, раненые — 177, плен — 3). Уничтожено 23 единицы военной техники противника.
В частности, один танк, шесть ББМ, шесть артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, один СПГ, два беспилотника, шесть единиц автомобильной техники. Также были уничтожены два склада боеприпасов.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев