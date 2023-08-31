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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Крыму и контрнаступление на Запорожском направлении: 554-й день войны

Ключевые события
00:17
Взрывы в Славянске: в некоторых районах пропал свет
00:13
В Крыму вспыхнул пожар после взрывов
00:06
На Таврическом направлении продолжается активная работа Сил обороны — Тарнавский
Взрывы в Крыму и контрнаступление на Запорожском направлении: 554-й день войны
31 августа, 0:17

Взрывы в Славянске: в некоторых районах пропал свет

В Славянске Донецкой области раздаются взрывы. В некоторых районах города пропал свет.

31 августа, 0:13

В Крыму вспыхнул пожар после взрывов

Во временно оккупированной Феодосии и поселке Приморский в аннексированном Россией Крыму прогремели взрывы.

Гауляйтеры в Крыму говорят, что в восточной части полуострова, где находится Феодосия, была сбита крылатая ракета.

Также в украинских Telegram-каналах публикуется фото, как утверждается, пожара после прилета в Феодосии.

31 августа, 0:06

На Таврическом направлении продолжается активная работа Сил обороны — Тарнавский

На Таврическом направлении продолжается активная работа. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 204 огневых задач.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

По его данным, за последние сутки там потери врага составляют 238 человек (погибшие — 58, раненые — 177, плен — 3). Уничтожено 23 единицы военной техники противника.

В частности, один танк, шесть ББМ, шесть артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, один СПГ, два беспилотника, шесть единиц автомобильной техники. Также были уничтожены два склада боеприпасов.

Война в Украине — день 554 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Генштаб ВСУ

Война в Украине
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Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
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Взрывы в Крыму и контрнаступление на Запорожском направлении: 554-й день войны
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Взрывы в Крыму и контрнаступление на Запорожском направлении: 554-й день войны
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Взрывы в Крыму и контрнаступление на Запорожском направлении: 554-й день войны
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