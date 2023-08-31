Українці вкотре перевершують очікування: Столтенберг про контрнаступ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив просування Сил оборони України упродовж контрнаступальних дій.

– Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян і здатні прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема мінні поля, тому нині ще важливіше підтримувати їх, – сказав він в інтерв’ю CNN.

За його словами, у запеклій боротьбі на шляху до перемоги українська армія домагається успіхів, які “набирають обертів”.

Тому генсек військового блоку відкинув будь-яку критику щодо нібито повільного просування ЗСУ.

– Ми побачили, що українці знову перевершили очікування, й повинні пам’ятати, що все почалося торік з повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але вони звільнили Північ, Київ, Схід, Харків, територію на Півдні, Херсон. І тепер досягають ще більших успіхів, – наголосив Столтенберг.

На його думку, українці довели свою майстерність у керуванні системами ППО, наданими союзниками з НАТО, так само, як і безпілотниками та крилатими ракетами великої дальності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : CNN

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