Українці вкотре перевершують очікування: Столтенберг про контрнаступ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив просування Сил оборони України упродовж контрнаступальних дій.
– Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян і здатні прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема мінні поля, тому нині ще важливіше підтримувати їх, – сказав він в інтерв’ю CNN.
За його словами, у запеклій боротьбі на шляху до перемоги українська армія домагається успіхів, які “набирають обертів”.
Тому генсек військового блоку відкинув будь-яку критику щодо нібито повільного просування ЗСУ.
– Ми побачили, що українці знову перевершили очікування, й повинні пам’ятати, що все почалося торік з повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але вони звільнили Північ, Київ, Схід, Харків, територію на Півдні, Херсон. І тепер досягають ще більших успіхів, – наголосив Столтенберг.
На його думку, українці довели свою майстерність у керуванні системами ППО, наданими союзниками з НАТО, так само, як і безпілотниками та крилатими ракетами великої дальності.
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