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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Українці вкотре перевершують очікування: Столтенберг про контрнаступ

Українці вкотре перевершують очікування: Столтенберг про контрнаступ
Фото: Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив просування Сил оборони України упродовж контрнаступальних дій.

– Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян і здатні прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема мінні поля, тому нині ще важливіше підтримувати їх, – сказав він в інтерв’ю CNN.

За його словами, у запеклій боротьбі на шляху до перемоги українська армія домагається успіхів, які “набирають обертів”.

Тому генсек військового блоку відкинув будь-яку критику щодо нібито повільного просування ЗСУ.

Ми побачили, що українці знову перевершили очікування, й повинні пам’ятати, що все почалося торік з повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але вони звільнили Північ, Київ, Схід, Харків, територію на Півдні, Херсон. І тепер досягають ще більших успіхів, – наголосив Столтенберг.

На його думку, українці довели свою майстерність у керуванні системами ППО, наданими союзниками з НАТО, так само, як і безпілотниками та крилатими ракетами великої дальності.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: CNN
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія, Україна-НАТО
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Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
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