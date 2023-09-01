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Приказала уничтожить украинские учебники: коллаборационистке из Мелитополя сообщили о подозрении

СБУ повідомила про підозру колаборантці Олені Шапуровій з Мелітополя
Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении коллаборационистке Елене Шапуровой — руководительнице оккупационного “министерства образования Запорожской области” во временно захваченной части региона.

На этой “должности” она выполняет задание Кремля по “переформатированию” работы местных учебных заведений по российским стандартам.

Для этого злоумышленница распорядилась уничтожить украинские учебники и полностью переписать образовательную программу по истории Украины в пользу оккупантов.

— Кроме того, Шапурова заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн страны-агрессора во время учебного процесса, а также в ходе празднования “памятных” дат РФ. За тотальную русификацию украинских школ во временно оккупированной части Запорожья коллаборантка получила в Кремле “орден дружбы” от Путина, — сообщили в СБУ.

По данным следствия, Шапурова добровольно пошла на сотрудничество с врагом сразу после захвата Мелитополя.

Тогда она возглавляла один из городских колледжей и одной из первых поддержала российских захватчиков.

За это оккупанты назначили ее в состав местной оккупационной администрации РФ, где она возглавила “образовательную” сферу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шапуровой о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку она находится на временно оккупированной части Юга нашего государства, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленницы к ответственности.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Мелітополь, СБУ
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