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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оскорблял и плевался в бойцов ВСУ. В Полтаве СБУ задержала пророссийского провокатора

Оскорблял и плевался в бойцов ВСУ. В Полтаве СБУ задержала пророссийского провокатора
Фото: СБУ

В Полтаве Служба безопасности и Нацполиция задержали провокатора Романа Заволоку, который публично оскорблял и плевался в военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как рассказали в СБУ, это местный фитнес-тренер, который является ярым сторонником кремлевских нарративов о войне в Украине.

Однажды в центре города он начал провоцировать и нецензурно оскорблять должностных лиц местного военкомата. Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в развязывании войны России против Украины и “убивают людей за деньги”.

В дополнение фигурант плюнул в бойца ВСУ, который вернулся с фронта, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине.

По данным следствия, провокатор фиксировал свои преступные действия на камеру. Затем отснятое видео с “комментариями” он выложил на собственной странице в Instagram.

— Как установила СБУ, таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских защитников, которые воюют с российскими захватчиками, — сказал представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Также правоохранители проверяют информацию об использовании этих видео кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения злоумышленника к ответственности.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, ВСУ, Полтава, Російська агресія, СБУ
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Андрей Почтев
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