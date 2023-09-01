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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Наказала знищити українські підручники: колаборантці з Мелітополя повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру колаборантці Олені Шапуровій з Мелітополя
Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру колаборантці Олені Шапуровій – очільниці окупаційного “міністерства освіти Запорізької області” у тимчасово захопленій частині регіону.

На цій “посаді” вона виконує завдання Кремля щодо “переформатування” роботи місцевих навчальних закладів за російськими стандартами.

Для цього зловмисниця розпорядилась знищити українські підручники та повністю переписати освітню програму з історії України на користь окупантів.

– Крім того, Шапурова змушує вчителів разом із школярами співати гімн країни-агресора під час навчального процесу, а також у ході відзначення “пам’ятних” дат РФ. За тотальну русифікацію українських шкіл в тимчасово окупованій частині Запоріжжя колаборантка отримала у Кремлі “орден дружби” від Путіна, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, Шапурова добровільно пішла на співпрацю з ворогом одразу після захоплення Мелітополя.

Тоді вона очолювала один з міських коледжів і однією з перших підтримала російських загарбників.

За це окупанти призначили її до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, де вона очолила “освітню” сферу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шапуровій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки вона перебуває на тимчасово окупованій частині півдня нашої держави, тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Мелітополь, СБУ
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