Устойчивый мир в Европе невозможен без деоккупации Крыма и Донбасса – Зеленский
Вопрос деоккупации Крыма и других захваченных РФ украинских территорий можно решить военным или дипломатическим путем. Если российские войска тихо покинут полуостров, это сохранит много жизней.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в режиме видеосвязи на открытии бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии.
— Без деоккупации Крыма, Донбасса и других территорий не может быть устойчивого мира в Украине и даже на европейском пространстве. Как и остальные цивилизованные страны Киев никогда не признает российскую оккупацию, — подчеркнул глава государства.
По его словам, пока это не произойдет, будет наблюдаться перманентный хаос, к чему и стремится РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ANSA
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