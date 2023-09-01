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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Сталий мир у Європі неможливий без деокупації Криму та Донбасу – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Питання деокупації Криму та інших захоплених РФ українських територій можна вирішити військовим чи дипломатичним шляхом. Якщо російські війська тихо залишать півострів, це збереже багато життів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у режимі відеозв’язку на відкритті бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії.

– Без деокупації Криму, Донбасу та інших територій не може бути сталого миру в Україні та навіть на європейському просторі. Як і решта цивілізованих країн Київ ніколи не визнає російську окупацію, – наголосив глава держави.

За його словами, доки цього не станеться, спостерігатиметься перманентний хаос, чого й прагне РФ.

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Джерело: ANSA

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Донбас, Крим, Російська агресія, Україна-Італія
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