Более 80% украинцев назвали победой в войне восстановление границ 1991 года – опрос

Более 80% украинцев считают, что победой над РФ в полномасштабной войне станет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года.

Об этом свидетельствуют данные социологического мониторинга Украинское общество. Его провел Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Института социологии НАН Украины.

Социологи поинтересовались у респондентов, что, по их мнению, достаточно для победы Украины в войне, кроме полного прекращения атак РФ.

Выяснилось, что 83,5% опрошенных считают победой возвращение к границам Украины 1991 года. То есть, украинцы не видят победы без возвращения временно оккупированного Крыма, территорий Юга и Востока.

Остальные варианты ответа не набрали 5%. Так, 4,1% респондентов назвали победой деоккупацию территорий, захваченных войсками РФ после 24 февраля 2022 года.

Еще 3,7% заявили, что будет достаточно возвращения всех территорий, кроме Крыма, а 1,5% – кроме части Донбасса.

Только 1,6% опрошенных устроит вариант удержания территорий, которые сейчас находятся под контролем Украины и не оккупированы РФ.

Как отмечают социологи, “увеличивается количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с агрессором”.

В частности, 42% украинцев считают, что война может занять больше года, 34,3% – от полугода до года, 9,4% – еще несколько месяцев.

Институт социологии НАН Украины осуществляет мониторинг с 1994 года. В этом году КМИС проводил его с 17 по 27 июня по методу телефонного интервью.

Были опрошены 2004 респондента во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность выборки составляет 2.2%.

Согласно другому опросу, проведенному компанией Gradus Research, в Украине более 60% людей считают, что страна движется в правильном направлении. Этот показатель возрос по сравнению с периодом в начале полномасштабного вторжения РФ.

Источник : КМИС

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