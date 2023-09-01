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Валентина Летяк, редактор ленты

В ISW подтвердили продвижение Силы обороны на двух направлениях

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины 31 августа продолжили контрнаступательные действия под Бахмутом в Донецкой области и на западе Запорожской области, а также продвинулись вперед на обоих участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW).

В частности, как отмечают аналитики, ВСУ достигли неопределенного успеха на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка (5-13 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области и на Бахмутском направлении.

— Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, а также безуспешно контратаковали на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожья 31 августа, — говорится в сводке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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