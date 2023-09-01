В ISW підтвердили просування Сили оборони на двох напрямках

Сили оборони України 31 серпня продовжили контрнаступальні дії під Бахмутом у Донецькій області та на заході Запорізької області, а також просунулися вперед на обох ділянках фронту, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, як зазначають аналітики, ЗСУ досягли невизначеного успіху на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 км на південь від Оріхова) в західній частині Запорізької області та на Бахмутському напрямку.

– Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, а також безуспішно контратакували на кордоні Донецької та Запорізької областей і на заході Запоріжжя 31 серпня, – йдеться у зведенні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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