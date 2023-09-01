В ISW підтвердили просування Сили оборони на двох напрямках
Сили оборони України 31 серпня продовжили контрнаступальні дії під Бахмутом у Донецькій області та на заході Запорізької області, а також просунулися вперед на обох ділянках фронту, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зокрема, як зазначають аналітики, ЗСУ досягли невизначеного успіху на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 км на південь від Оріхова) в західній частині Запорізької області та на Бахмутському напрямку.
– Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, а також безуспішно контратакували на кордоні Донецької та Запорізької областей і на заході Запоріжжя 31 серпня, – йдеться у зведенні.
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