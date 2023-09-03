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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Бойцы Гвардии наступления показали видео штурма окопов врага

Бойцы Гвардии наступления показали видео штурма окопов врага
Фото: Генштаб ВСУ

В Министерстве внутренних дел Украины показали, как бойцы бригады Кара-Даг Гвардии наступления штурмовали и проводили зачистку траншей противника на южном направлении.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале МВД Украины.

— Под плотным огнем врага и в условиях заминированной местности наши штурмовые группы продолжают постепенное движение, вытесняя оккупантов с украинской земли, — сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.


Напомним, Силы обороны продолжают продвигаться на юге, украинским защитникам удалось отбросить артиллерийские подразделения РФ от линии фронта.

Российские провоенные блогеры, которые недавно утверждали, что войска РФ удерживают позиции в южной части Работино, заявили, что российские войска отошли с южной окраины населенного пункта на неопределенные позиции дальше на юг.

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військовий ЗСУ

Источник: МВД
Война в Украине, контрнаступ, Нацгвардия, Російська агресія
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Татьяна Наконечная
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