Бойцы Гвардии наступления показали видео штурма окопов врага
В Министерстве внутренних дел Украины показали, как бойцы бригады Кара-Даг Гвардии наступления штурмовали и проводили зачистку траншей противника на южном направлении.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале МВД Украины.
— Под плотным огнем врага и в условиях заминированной местности наши штурмовые группы продолжают постепенное движение, вытесняя оккупантов с украинской земли, — сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.
Напомним, Силы обороны продолжают продвигаться на юге, украинским защитникам удалось отбросить артиллерийские подразделения РФ от линии фронта.
Российские провоенные блогеры, которые недавно утверждали, что войска РФ удерживают позиции в южной части Работино, заявили, что российские войска отошли с южной окраины населенного пункта на неопределенные позиции дальше на юг.
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