Ситуация на Лимано-Купянском направлении: оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но тщетно

На Лимано-Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. Только за вчера российские оккупанты 570 раз обстреливали позиции украинских защитников из различных видов вооружения.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости ведущей Яне Брензей рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что оккупанты бьют из реактивной, ствольной артиллерии и авиации. К-52 работают парами, также используют Су-25.

— За минувшие сутки произошло пять боевых столкновений, безрезультатных для оккупанта, противник сосредотачивает основное внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку вблизи Новоегоровки сосредоточены основные господствующие высоты. В дальнейшем противник будет пытаться вклиниться в нашу оборону, чтобы перебить сухопутный коридор и выйти к реке Оскол. Однако нам удается сдерживать этот бешеный натиск, — сказал Евлаш.

Также спикер рассказал, что 2 августа украинские защитники уничтожили на Лимано-Купянском направлении 126 оккупантов, один боевой склад боеприпасов, одно авто и семь БПЛА, шесть из которых типа Ланцет. Накануне бойцы 92-й ОМБР (Харьков) уничтожили российскую систему Солнцепёк. Также ВСУ попали в российский танк Т-90.

— В умелых руках, в которых находится Javelin или Стугна, таким “аналоговнет” все же приходит конец, — подчеркнул военный.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться на Юге, украинским защитникам удалось отбросить артиллерийские подразделения РФ от линии фронта.

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