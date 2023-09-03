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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Бійці Гвардії наступу показали відео штурму окопів ворога

Бійці Гвардії наступу показали відео штурму окопів ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

В Міністерстві внутрішніх справ України показали, як бійці бригади Кара-Даг Гвардії наступу штурмували й проводили зачистку траншей противника на південному напрямку. 

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі МВС України.

– Під щільним вогнем ворога та в умовах замінованої місцевості наші штурмові групи продовжують поступовий рух, витісняючи окупантів з української землі, – прокоментував командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують просуватись на півдні, українським захисникам вдалося відкинути артилерійські підрозділи РФ від лінії фронту.

Російські провоєнні блогери, які нещодавно стверджували, що війська РФ утримують позиції в південній частині Роботиного, заявили, що російські війська відійшли з південної околиці населеного пункту на невизначені позиції далі на південь.

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Джерело: МВС
Війна в Україні, контрнаступ, Нацгвардія, Російська агресія
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