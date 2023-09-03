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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Нічна атака Одещини: сили ППО збили 22 БпЛА Shahed

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

У ніч на неділю, 3 вересня, РФ запустила по Одещині 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. З них 22 дрони знищено силами ППО.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначено, що російські окупанти здійснили кілька хвиль атак з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА Shahed-136/131, які атакували південні райони Одещини.

22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Раніше у Forbes повідомили, що Росія за серпень втратила техніки на $1,2 млрд.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Дрони, Одеська область
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