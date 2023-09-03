Нічна атака Одещини: сили ППО збили 22 БпЛА Shahed
У ніч на неділю, 3 вересня, РФ запустила по Одещині 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. З них 22 дрони знищено силами ППО.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначено, що російські окупанти здійснили кілька хвиль атак з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).
Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА Shahed-136/131, які атакували південні райони Одещини.
22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.
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