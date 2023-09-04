Россияне планируют усилить мобилизацию в Крыму — партизаны
Россия планирует запускать активную мобилизацию в Крыму после незаконных и фиктивных выборов 12 сентября.
Об этом сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на источники в военкомате.
Указано, что особый акцент будет сделан на отставных полицейских и других силовиках.
Лиц, скрывающихся от мобилизации, будут выявлять через банки.
— Операторам банков поставлена задача вызывать клиентов с паспортами якобы для сверки и обновления данных, и если лица, которые интересуют оккупационную систему, появятся, то сообщать об их местонахождении, в крайнем случае прямо вызывать полицию, — говорится в сообщении.
Партизаны отмечают, что оккупанты делают невозможным жизнь на полуострове. Они будут искать все новые методы для мобилизации жителей оккупированных украинских регионов.
4 сентября российские оккупанты пожаловались на атаку катерами и беспилотником в районе захваченного Крыма.
Источник: Атеш
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