Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Украина
Нуждается в проверке
Бедрак Виктория, редактор ленты

Россияне планируют усилить мобилизацию в Крыму — партизаны

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Россия планирует запускать активную мобилизацию в Крыму после незаконных и фиктивных выборов 12 сентября.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на источники в военкомате.

Указано, что особый акцент будет сделан на отставных полицейских и других силовиках.

Лиц, скрывающихся от мобилизации, будут выявлять через банки.

— Операторам банков поставлена задача вызывать клиентов с паспортами якобы для сверки и обновления данных, и если лица, которые интересуют оккупационную систему, появятся, то сообщать об их местонахождении, в крайнем случае прямо вызывать полицию, — говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что оккупанты делают невозможным жизнь на полуострове. Они будут искать все новые методы для мобилизации жителей оккупированных украинских регионов.

4 сентября российские оккупанты пожаловались на атаку катерами и беспилотником в районе захваченного Крыма.

Читайте также
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол
володимир путін

Источник: Атеш

Война в Украине, Крым, мобілізація, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
О деталях не спрашивал: Кривцов рассказал, как Месси относится к войне в Украине
Кривцов і Мессі
РФ адаптировалась к новой реальности: могут ли санкции убить экономику агрессора
санкції
Отмена отсрочки от призыва для студентов после 30 лет: в Раду внесли законопроект
шеврон ЗСУ
Взрывы во временно оккупированном Донецке: что известно
Бавовна в Донецьку
Профильный комитет ВР поддержал отставку Резникова
Резніков

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Несмотря на просьбы пересмотреть планы: более 30 тыс. хасидов приедут в Умань на Рош ха-Шана
Рош ха-Шана 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
Россияне планируют усилить мобилизацию в Крыму — партизаны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.09.2023)
Россияне планируют усилить мобилизацию в Крыму — партизаны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.09.2023)
Россияне планируют усилить мобилизацию в Крыму — партизаны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь