Оккупанты жалуются на атаку Крыма катерами и беспилотником

4 сентября российские оккупанты пожаловались на атаку катерами и беспилотником в районе пока захваченного Крыма.

БпЛА, утверждают в Минобороны РФ, противовоздушная оборона ликвидировала около часу ночи.

Кроме того, добавляют в оборонном ведомстве государства-агрессора, ночью 4 сентября в направлении мыса Тарханкут направлялись четыре скоростных военных катера Willard Sea Force с десантными группами ВСУ.

Но их, уверяют в России, уничтожили самолеты морской авиации Черноморского флота.

Заметим, что ложность сообщений “об успешной ликвидации” от официальных российских лиц регулярно разоблачается.

В частности, 1 сентября не успел мэр Москвы Сергей Собянин отчитаться об уничтожении дрона рядом с Люберцами, как сеть заполонили кадры с мощным пожаром.

Тогда представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что под Москвой горит цех по производству электроники для ракет.

Так же якобы топили украинский катер россияне в районе так называемых вышек Бойко 23 августа.

Тогда распространенную россиянами фейковую информацию также опровергли в Главном управлении разведки.

Выяснилось, что ракета, которую сбросил вражеский самолет, упала в воду, не причинив вреда украинским военным.

В ответ украинские военнослужащие повредили российский борт, после чего тот сразу направился в ближайший аэродром.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России

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