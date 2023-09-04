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Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты жалуются на атаку Крыма катерами и беспилотником

Оккупанты жалуются на атаку Крыма катерами и беспилотником
Фото: Pexels

4 сентября российские оккупанты пожаловались на атаку катерами и беспилотником в районе пока захваченного Крыма.

БпЛА, утверждают в Минобороны РФ, противовоздушная оборона ликвидировала около часу ночи.

Кроме того, добавляют в оборонном ведомстве государства-агрессора, ночью 4 сентября в направлении мыса Тарханкут направлялись четыре скоростных военных катера Willard Sea Force с десантными группами ВСУ.

Мис Тарханкут

Но их, уверяют в России, уничтожили самолеты морской авиации Черноморского флота.

Заметим, что ложность сообщений “об успешной ликвидации” от официальных российских лиц регулярно разоблачается.

В частности, 1 сентября не успел мэр Москвы Сергей Собянин отчитаться об уничтожении дрона рядом с Люберцами, как сеть заполонили кадры с мощным пожаром.

Тогда представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что под Москвой горит цех по производству электроники для ракет.

Так же якобы топили украинский катер россияне в районе так называемых вышек Бойко 23 августа.

Тогда распространенную россиянами фейковую информацию также опровергли в Главном управлении разведки.

Выяснилось, что ракета, которую сбросил вражеский самолет, упала в воду, не причинив вреда украинским военным.

В ответ украинские военнослужащие повредили российский борт, после чего тот сразу направился в ближайший аэродром.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России

Безпілотники, Дрони, Крым, Міноборони РФ, Разведка, Чорноморський флот РФ
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

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