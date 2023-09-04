Оккупанты жалуются на атаку Крыма катерами и беспилотником
4 сентября российские оккупанты пожаловались на атаку катерами и беспилотником в районе пока захваченного Крыма.
БпЛА, утверждают в Минобороны РФ, противовоздушная оборона ликвидировала около часу ночи.
Кроме того, добавляют в оборонном ведомстве государства-агрессора, ночью 4 сентября в направлении мыса Тарханкут направлялись четыре скоростных военных катера Willard Sea Force с десантными группами ВСУ.
Но их, уверяют в России, уничтожили самолеты морской авиации Черноморского флота.
Заметим, что ложность сообщений “об успешной ликвидации” от официальных российских лиц регулярно разоблачается.
В частности, 1 сентября не успел мэр Москвы Сергей Собянин отчитаться об уничтожении дрона рядом с Люберцами, как сеть заполонили кадры с мощным пожаром.
Тогда представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что под Москвой горит цех по производству электроники для ракет.
Так же якобы топили украинский катер россияне в районе так называемых вышек Бойко 23 августа.
Тогда распространенную россиянами фейковую информацию также опровергли в Главном управлении разведки.
Выяснилось, что ракета, которую сбросил вражеский самолет, упала в воду, не причинив вреда украинским военным.
В ответ украинские военнослужащие повредили российский борт, после чего тот сразу направился в ближайший аэродром.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Минобороны России
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная