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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни планують посилити мобілізацію у Криму – партизани

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Росія планує запускати активну мобілізацію в Криму після незаконних і фіктивних виборів 12 вересня.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш з посиланням на джерела у військкоматі.

Зазначено, що особливий акцент буде зроблено на відставних поліцейських та інших силовиках.

Осіб, які переховуються від мобілізації, виявлятимуть через банки.

– Операторам банків поставлено завдання викликати клієнтів із паспортами нібито для звірки та поновлення даних, і якщо особи, які цікавлять окупаційну систему, з’являться, то повідомляти про їхнє місцезнаходження, у крайньому разі прямо викликати поліцію, – йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що окупанти унеможливлюють життя на півострові. Вони будуть шукати все нові методи для мобілізації жителів окупованих українських регіонів.

4 вересня російські окупанти поскаржились на атаку катерами та безпілотником у районі захопленого Криму.

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Джерело: Атеш

Війна в Україні, Крим, мобілізація, Росія
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