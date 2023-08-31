Метрошкола: в Харькове показали классы для обучения детей в подземке

Власти Харькова прибегли к безпрецедетным мерам — с 4 сентября часть детей сядет за парты в метрополитене. На пяти станциях обустроили помещения для 60 классов, где будут учиться 1003 ребенка, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Это предварительное количество, но если желающих учиться в метро станет больше, то обустроят дополнительные помещения.

Факты ICTV пообщались с городским головой Тереховым и главой Харьковской ОГА Олегом Синегубовым, чтобы выяснить детали новых школьных классов в метрополитене.

— Название Метрошкола прижилось уже! Это впервые не только за время существования Харькова, а и за время существования Украины, такого опыта нет ни у кого. Это первый шаг, первый наш опыт, — говорит Игорь Терехов.

Фактам ICTV глава города эксклюзивно показал первый обустроенный класс в подземке.

В кабинете два десятка парт, интерактивная доска, стол учителя.

Обустраивать классы в подземке начали 10 августа, работы продолжаются даже сейчас — ремонтируют классы, коридоры, туалеты.

— Основное, что касается требований — это безопасность наших детей. Когда мы получили все необходимые документы, что здесь, в метро, безопасно, а метро является наиболее безопасным местом в Харькове, начали все обустраивать. Здесь обустроено все по нормам для настоящей школы — рекуперация воздуха, освещение, шумоизоляция, туалеты, — объясняет городской голова.

Организуют питание детей — еду будут привозить на станции. Помещения будут охраняться, детей будут сопровождать тьюторы. А добираться до метрошколы дети будут автобусами.

— Мы уже отработали логистику, когда дети доходят до своих школ, и там мы их забираем школьным автобусом и довозим сюда на станцию метрополитена. Здесь спускаем в сопровождении учителя, который будет в школьном автобусе. Кроме того, я говорил с министром МВД, и он дал указание возможного сопровождения полицейскими школьных автобусов, — говорит Терехов.

Более трети детей, которые будут учиться в метро — первоклассники.

— Главное — научить детей читать, писать, а это, к сожалению, в режиме онлайн невозможно. И главное, чтобы они были социализированы, чтобы они общались, чтобы у них был ритм жизни, — говорит он.

Школьники будут посещать занятия несколько раз в неделю.

— Будут обучать детей в две смены, комбинированно — три дня в неделю будут школьники в этих классах, а два дня в неделю будут учиться онлайн, — рассказал Терехов.

В Харькове обустроили укрытия в 126 школах, однако согласно июльскому решению Совета обороны Харьковщины, обучение в этих укрытиях проводить нельзя — они оказались самыми простыми, говорит мэр города.

— Мы не смогли там начать учебный год, потому что С-300, которыми обстреливают Харьков, пробивают простейшие укрытия, и поэтому мы вынуждены были начать учебный год здесь, в метро, — объясняет городской голова.

Желающие учиться офлайн

Еще в начале июля директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов говорил, что желающих учиться офлайн на Харьковщине немало, и только в Харькове это количество, по его данным, достигало 60-80%.

В учебных заведениях начали обустраивать укрытия, а где их нет, Литвинов анонсировал обустройство модульными укрытиями. Но вскоре Совет обороны Харьковщины “забраковал” простейшие укрытия в школах и позволил открываться только тем учебным заведениям, где есть бомбоубежища или противорадиационные укрытия. Таких в учебных заведениях Харькова не оказалось. Вместе с тем, желающих начать обучение очно стало значительно меньше. Официальные цифры городского совета, озвученные на ежегодном педагогическом совете 29 августа — после проведения опроса среди родителей, к офлайну были готовы от 18,0% до 32,7% учеников в зависимости от района города. А учиться в метро изъявили желание от 0,4% до 5,2%, также в зависимости от района.

По данным городского совета, в Харькове сейчас находится лишь 44% школьников, а 35% харьковских учеников остаются за границей в эвакуации. Многие были готовы вернуться домой, если бы заработали школы, а есть такие, которые после каникул вернулись в другие города, где разрешено очное обучение.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорит, что область пыталась организовать смешанное обучение.

— Президент ставил задачу, чтобы это не была фикция, чтобы мы не покрасили стены в подвальных помещениях и отчитались, что укрытие есть, а дети наши обеспечены безопасными условиями обучения, — пояснил глава ОВА.

Синегубов говорит, что область получила субвенцию от государства в 224 млн грн, и Минобразования настаивало, что за эти средства ремонтировались только защитные сооружения — то есть надежные укрытия, а не простейшие. А когда военная администрация заявила, что в подчинении облсовета таких единицы, а у городского совета — ни одного, Министерство разрешило ремонтировать простейшие укрытия, но так, чтобы в результате из них получились бомбоубежища или противорадиационные укрытия.

— Министерство образования и науки считает, что безопасной средой могут быть только защитные сооружения. Это было в июле. Были изменения в постановлении, которые позволили использование средств на старте на все помещения, но на выходе должно быть только защитное сооружение, — объясняет Синегубов.

При этом в других городах — Полтаве, Киеве или Львове прошлый учебный год школы работали даже с простейшими укрытиями, которые могут не выдержать удара ракеты. На Харьковщине такие строгие требования к укрытиям, потому что рядом российская граница, откуда враг бьет по Харьковщине ракетами С-300.

— Именно защитные сооружения могут гарантировать безопасность от ракет С-300 — мы сейчас не говорим об Искандерах, Кинжалах — хотя бы от этого, — объясняет Синегубов.

До декабря на Харьковщине планируют построить два укрытия, где будет проводиться обучение офлайн, пообещал Синегубов. Там смогут учиться около 700 детей. Сооружения будут строить с нуля. Также продолжат ремонт укрытий в учебных заведениях области.

— Почему так поздно? Вы, наверное, уже не помните, какие события у нас были весной прошлого года, и можно сказать так же, почему вы не принимали решение в августе 22-го года? Каким будет учебный год в следующем году? Давайте сейчас принимать решение, каким будет учебный год в 2027 году? Пофилософствовать можем, но мы несем ответственность за создание безопасных условий для наших детей, и учитывая военную обстановку, которую мы имели на лето.

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