У Києві знову повідомляють про замінування шкіл і коледжів
У понеділок, 4 вересня, столична поліція знову отримала інформацію про замінування усіх середніх шкіл і коледжів.
Про це повідомляє КМВА.
Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.
– Щодо евакуації дітей і вчителів із приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та стежте за оновленням інформації, – йдеться у повідомленні.
1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл Києва. Згодом виявилося, що інформація була хибною.
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна