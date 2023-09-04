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У Києві знову повідомляють про замінування шкіл і коледжів

У Києві знову повідомляють про замінування шкіл і коледжів
Фото: Pexels

У понеділок, 4 вересня, столична поліція знову отримала інформацію про замінування усіх середніх шкіл і коледжів.

Про це повідомляє КМВА.

Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

– Щодо евакуації дітей і вчителів із приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та стежте за оновленням інформації, – йдеться у повідомленні.

1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл Києва. Згодом виявилося, що інформація була хибною.

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Джерело: КМДА
Київ, Мінування, Школи
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