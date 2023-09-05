Кабмин уволил Кириленко с должности главы Донецкой ОВА
Во вторник, 5 сентября, Кабинет министров уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной военной администрации.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Кириленко планируют назначить главой Антимонопольного комитета Украины. Голосование состоится в среду, 6 сентября.
Ранее АМКУ возглавляла Ольга Пищанская, сегодня в Верховную Раду поступило заявление о ее увольнении с должности.
Пищанская стала главой Антимонопольного комитета 16 июля 2020 года.
До этого она была первым заместителем главы этого ведомства, а ранее работала на АрселорМиттал Кривой Рог, в Метинвест Холдинг и в других компаниях.
Павел Кириленко возглавлял Донецкую облгосадминистрацию с июля 2019 года. После начала полномасштабной войны стал главой ОВА. Ранее работал в органах прокуратуры, был военным прокурором Ужгородского гарнизона.
Фото: Павел Кириленко
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