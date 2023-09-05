Кабмин уволил Кириленко с должности главы Донецкой ОВА

Во вторник, 5 сентября, Кабинет министров уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной военной администрации.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кириленко планируют назначить главой Антимонопольного комитета Украины. Голосование состоится в среду, 6 сентября.

Ранее АМКУ возглавляла Ольга Пищанская, сегодня в Верховную Раду поступило заявление о ее увольнении с должности.

Пищанская стала главой Антимонопольного комитета 16 июля 2020 года.

До этого она была первым заместителем главы этого ведомства, а ранее работала на АрселорМиттал Кривой Рог, в Метинвест Холдинг и в других компаниях.

Павел Кириленко возглавлял Донецкую облгосадминистрацию с июля 2019 года. После начала полномасштабной войны стал главой ОВА. Ранее работал в органах прокуратуры, был военным прокурором Ужгородского гарнизона.

Фото: Павел Кириленко

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