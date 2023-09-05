Кабмін звільнив Кириленка з посади очільника Донецької ОВА
У вівторок, 5 вересня, Кабінет міністрів звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної військової адміністрації.
Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Кириленка планують призначити головою Антимонопольного комітету України. Голосування відбудеться у середу, 6 вересня.
Раніше АМКУ очолювала Ольга Піщанська, сьогодні до Верховної Ради надійшла заява про її звільнення з посади.
Піщанська стала головою Антимонопольного комітету 16 липня 2020 року.
До того вона була першим заступником очільника цього відомства, а раніше працювала на АрселорМіттал Кривий Ріг, у Метінвест Холдинг та в інших компаніях.
Павло Кириленко очолював Донецьку облдержадміністрацію з липня 2019 року. Після початку повномасштабної війни став головою ОВА. Раніше працював в органах прокуратури, був військовим прокурором Ужгородського гарнізону.
Фото: Павло Кириленко
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