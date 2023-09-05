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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Кабмін звільнив Кириленка з посади очільника Донецької ОВА

Павло Кириленко

У вівторок, 5 вересня, Кабінет міністрів звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної військової адміністрації.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Кириленка планують призначити головою Антимонопольного комітету України. Голосування відбудеться у середу, 6 вересня.

Раніше АМКУ очолювала Ольга Піщанська, сьогодні до Верховної Ради надійшла заява про її звільнення з посади.

Піщанська стала головою Антимонопольного комітету 16 липня 2020 року.

До того вона була першим заступником очільника цього відомства, а раніше працювала на АрселорМіттал Кривий Ріг, у Метінвест Холдинг та в інших компаніях.

Павло Кириленко очолював Донецьку облдержадміністрацію з липня 2019 року. Після початку повномасштабної війни став головою ОВА. Раніше працював в органах прокуратури, був військовим прокурором Ужгородського гарнізону.

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Фото: Павло Кириленко

АМКУ, Верховна Рада, Донецька область, Ольга Піщанська
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