Главное — восстановить доверие к Минобороны: Чернев назвал три задачи для Умерова
Перед новым главой Минобороны Рустемом Умеровым стоит много задач, но прежде всего — это восстановление доверия к министерству, которое сегодня важнее всех в воюющей стране.
Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона Єдині новини, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новин Яны Брензей относительно ожиданий от нового министра.
— Не должно быть к нему вопросов и внутри страны у общества, которое ежедневно много донатит на армию, и точно не должно быть каких-то скандалов внутри самого оборонного ведомства. Кроме того, важно вернуть доверие наших партнеров. Это такая первая основная задача, — объяснил нардеп.
А дальше, по его словам, нужно будет навести порядок непосредственно в МОУ — это и прохождение ВВК, и получение статуса УБД, и медицинские закупки, что требует скорейшего решения.
— Здесь очень много моментов, в частности побороть украинскую “бумажную” армию, когда наши военные должны почти на поле боя заполнять какие-то бумажки и журналы… И, конечно же, поддерживать тот высокий уровень отношений с нашими партнерами, чтобы помощь от них только увеличивалась… Я надеюсь, и я уверен, что новый министр с этим справится, — подчеркнул Чернев.
Он также отметил, что Умеров еще до этого назначения участвовал в переговорах с партнерами, поэтому на международной арене у него должна быть полная поддержка.
По его мнению, география оказания помощи Украине может даже расшириться благодаря тому, что Умеров имеет связи как на Западе, так и на Востоке.
Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.
Фото: Рустем Умеров
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова