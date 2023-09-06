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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Головне – відновити довіру до Міноборони: Чернєв назвав три завдання для Умєрова

Рустем Умєров

Перед новим очільником Міноборони Рустемом Умєровим стоїть багато завдань, але передусім – це відновлення довіри до міністерства, яке на сьогодні найважливіше в країні, що воює.

Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на питання ведучої Вікна-новин Яни Брензей щодо очікувань від нового міністра.

– Не має бути до нього питань і в середині країні у суспільства, яке щодня багато донатить на армію, і точно не має бути якихось скандалів всередині самого оборонного відомства. Окрім того, важливо повернути довіру наших партнерів. Це таке перше основне завдання, – пояснив нардеп.

А далі, за його словами, потрібно буде навести лад безпосередньо в МОУ – це і проходження ВЛК, і отримання статусу УБД, і медичні закупівлі, що потребує якнайшвидшого вирішення.

– Тут дуже багато моментів, зокрема побороти українську “паперову” армію, коли наші військові мають майже на полі бою заповнювати якісь папірці та журнали… І, звісно ж, підтримувати той високий рівень відносин з нашими партнерами, щоб допомога від них тільки збільшувалася… Я сподіваюся, і я впевнений, що новий міністр з цим впорається, – наголосив Чернєв.

Він також зауважив, що Умєров ще до цього призначення брав участь у переговорах з партнерами, тому на міжнародній арені у нього має бути повна підтримка.

На його думку, географія надання допомоги Україні може навіть розширитися завдяки тому, що Умєров має зв’язки як на Заході, так і на Сході.

Сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

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Фото: Рустем Умєров

Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Міноборони України, Рустем Умєров
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