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Марта Бондаренко, редактор ленты

Силы ПВО ночью сбили 25 дронов-камикадзе Shahed

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных дронов типа Shahed-136/131.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил беспилотники с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск — рф, мыс Чауда — в Крыму).

Всего зафиксировано пуски 33 Шахедов, преимущественно в направлении южных районов Одесской области.

Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 25 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

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