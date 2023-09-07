Силы ПВО ночью сбили 25 дронов-камикадзе Shahed
В ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных дронов типа Shahed-136/131.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Враг запустил беспилотники с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск — рф, мыс Чауда — в Крыму).
Всего зафиксировано пуски 33 Шахедов, преимущественно в направлении южных районов Одесской области.
Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 25 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Ночью 7 августа в Одесской области прогремели взрывы. В нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова