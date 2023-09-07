Угроза БпЛа: в Одесской области раздаются взрывы
В Одесской области прогремели взрывы.
Об этом пишут местные паблики. Официальной информации пока нет.
Ранее Воздушные Силы ВСУ писали, что группа ударных БпЛА направляется в Измаильский район.
Напомним, что ночью 6 сентября российские войска почти три часа атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.
Полномасштабная война в Украине длится уже 561-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова