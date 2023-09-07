Сили ППО вночі збили 25 дронів-камікадзе Shahed

У ніч на 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних дронів типу Shahed-136/131.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив безпілотники з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – у Криму).

Усього зафіксовано пуски 33 Шахедів, переважно у напрямку південних районів Одеської області.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 25 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Вночі 7 серпня на Одещині пролунали вибухи. У декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

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