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Загроза БпЛа: на Одещині лунають вибухи
Вночі 7 серпня на Одещині пролунали вибухи.
Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційної інформації наразі немає.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ писали, що група ударних БпЛА прямує до Ізмаїльського району.
Нагадаємо, що уночі 6 вересня російські війська майже три години атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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