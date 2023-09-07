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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Загроза БпЛа: на Одещині лунають вибухи

Вибух

Вночі 7 серпня на Одещині пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційної інформації наразі немає.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ писали, що група ударних БпЛА прямує до Ізмаїльського району.

Нагадаємо, що уночі 6 вересня російські війська майже три години атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

 

Війна в Україні, Вибух, Одеська область
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