Загроза БпЛа: на Одещині лунають вибухи

Вночі 7 серпня на Одещині пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційної інформації наразі немає.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ писали, що група ударних БпЛА прямує до Ізмаїльського району.

Нагадаємо, що уночі 6 вересня російські війська майже три години атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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